Зеленского внесли в базу «Миротворца»: он обвиняется в поддержке России

В базе украинского экстремистского сайта «Миротворец» появился Владимир Зеленский. Как стало известно изданию «Постньюс», речь идёт не о главе киевского режима, а о его полном тезке и ровеснике.
В записи утверждается, что мужчина сознательно пересек государственную границу Украины с нарушениями, а также он обвиняется в покушении на территориальную целостность страны и поддержке России.
Отмечается, что за последние дни в список «Миротворца» внесли три Зеленских Владимира Александровича, полностью совпадающих по имени и году рождения.
Известно, что накануне в базу данных украинского экстремистского ресурса были внесены сведения о еще 13 несовершеннолетних детях из России. Среди них самый младший ребенок в возрасте 9 лет, а также двое подростков по 11, 12 и 14 лет, один 16-летний и пятеро 17-летних юношей и девушек.
Владельцы сайта обвиняют их в якобы «сознательном нарушении государственной границы» и посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.