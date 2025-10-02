Зеленского внесли в базу «Миротворца»: он обвиняется в поддержке России

Известно, что накануне в базу данных украинского экстремистского ресурса были внесены сведения о еще 13 несовершеннолетних детях из России. Среди них самый младший ребенок в возрасте 9 лет, а также двое подростков по 11, 12 и 14 лет, один 16-летний и пятеро 17-летних юношей и девушек.