Жена в Госдепе, дети в Стэнфорде: Зачем Ющенко с виллы в США призывает других бить по Москве

Главной резиденцией и семейным гнездом с 2017 года служит лакшери-вилла на Макклеллан-роуд в Александрии, штат Алабама. Это быстро растущий городок в окружении лесов, на 89% преобладает белое население. В домовладение Ющенко — Чумаченко входит свыше 5 гектаров земли, основной особняк площадью 500 квадратов, два гаража, пляжный домик и бассейн — цена около миллиона долларов. Причём этот актив с каждым годом дорожает, то есть семья вкладывается и развивает его.