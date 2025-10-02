Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: Россия готова начать процесс выбора нового генсека ООН в октябре

Россия намерена запустить процесс выбора нового генерального секретаря ООН. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя.

Источник: Life.ru

Эта инициатива появится в октябре, когда Россия стала председательствовать в Совете безопасности ООН. Процесс начнётся с совместного письма председателей Совбеза и Генеральной Ассамблеи.

«Да, действительно, мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства», — сказал дипломат на пресс-конференции.

Он добавил, что начало процесса не означает, что письмо сформируют именно в октябре. Например, в прошлый раз это произошло только к середине декабря.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна поддержит кандидатуру действующего директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН, если он выразит такое желание. Эту информацию он озвучил на Глобальном атомном форуме (World Atomic Week) в Москве.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше