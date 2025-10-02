Небензя: Россия готова начать процесс выбора нового генсека ООН в октябре

Эта инициатива появится в октябре, когда Россия стала председательствовать в Совете безопасности ООН. Процесс начнётся с совместного письма председателей Совбеза и Генеральной Ассамблеи.
«Да, действительно, мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства», — сказал дипломат на пресс-конференции.
Он добавил, что начало процесса не означает, что письмо сформируют именно в октябре. Например, в прошлый раз это произошло только к середине декабря.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна поддержит кандидатуру действующего директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН, если он выразит такое желание. Эту информацию он озвучил на Глобальном атомном форуме (World Atomic Week) в Москве.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.