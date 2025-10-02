Госдеп одобрил продажу Канаде ракетных систем HIMARS

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдеп США одобрил продажу Канаде артиллерийских ракетных систем HIMARS на общую сумму $1,75 млрд, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Пентагон.
«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Канады высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) M142 и сопутствующего оборудования на сумму $1,75 млрд», — указано в распространенном сообщении.
Отмечается, что будущие поставки позволят Канаде «повысить свой вклад в коллективную оборону Западного полушария, а также в оборону и сдерживание в Европе».-0-