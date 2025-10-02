Новый список болезней от Минобороны: 35 стоп-диагнозов для армии

Сколиоз представляет собой одно из наиболее распространённых нарушений структуры позвоночника. В зависимости от степени искривления могут присваиваться различные категории годности к военной службе. Например, при фиксированном сколиозе II степени с углом искривления от 11 до 17 градусов и отсутствии функциональных нарушений возможна категория здоровья «Б». Напротив, дегенеративный сколиоз I-II степени чаще всего приводит к присвоению категории «В». А если угол искривления позвоночника более 17 градусов, недуг сопровождается болями, ограниченными движениями позвоночника и другими проблемами, то в таком случае уж контракт точно не дадут подписать.