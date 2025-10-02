The Verge: ИИ от Google не отвечает на вопросы о деменции у Трампа

Журналист издания протестировал запрос в Google Chrome, введя фразу: «есть ли у Трампа признаки деменции». Однако вместо привычного обзора ИИ выдал сообщение: «ответы AI Overviews по этой теме недоступны». Аналогичная реакция наблюдается и на другие запросы, связанные с когнитивным здоровьем Трампа, включая вопросы о болезни Альцгеймера и его возрасте.