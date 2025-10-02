The Verge: ИИ от Google не отвечает на вопросы о деменции у Трампа

Функция AI Overviews в поисковике Google отказалась отвечать на вопрос о возможных признаках деменции у президента США Дональда Трампа, сообщает портал The Verge.
По данным издания, компания могла сознательно ограничить работу алгоритма по этой теме, чтобы избежать обвинений в распространении недостоверной информации и потенциальных судебных исков со стороны политика.
Журналист издания протестировал запрос в Google Chrome, введя фразу: «есть ли у Трампа признаки деменции». Однако вместо привычного обзора ИИ выдал сообщение: «ответы AI Overviews по этой теме недоступны». Аналогичная реакция наблюдается и на другие запросы, связанные с когнитивным здоровьем Трампа, включая вопросы о болезни Альцгеймера и его возрасте.
При этом для Байдена и Обамы система выдает разные варианты: в случае с Байденом в «режиме ИИ» появляется ответ о невозможности сделать выводы на основе открытых источников, а по Обаме AI Overviews предоставляет подборку материалов.
Представитель Google Дэвис Томпсон отказался объяснять причину выборочных ограничений, отметив лишь, что на ряд вопросов искусственный интеллект может вообще не формировать ответа.
Ранее президент США Дональд Трамп вызвал новую волну слухов о здоровье, появившись перед представителями прессы в Овальном зале. Американский лидер сильно похудел, и это может быть связано с его основным заболеванием.