Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва рассчитывает на восстановление отношений с Кишиневом после выборов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Москва рассчитывает, что Кишинев после прошедших в стране парламентских выборов пойдет на нормализацию и восстановление отношений с Россией, так как большинство населения страны в целом не поддерживает курс властей, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин «Известиям».

Источник: Sputnik

«Мы рассчитываем, что молдавские власти ответственно подойдут к тому обстоятельству, что большинство населения, собственно, Молдавии не приняло их курс в целом, включая политику разрушения отношений с Россией… Мы рассчитываем, что будут сделаны правильные выводы — в пользу восстановления, нормализации, добрососедского развития отношений, а не пути в никуда, то есть разрыва с Россией, безоглядного сближения с Евросоюзом и НАТО и превращения страны в логистический узел для поддержки киевского режима», — сказал Галузин.

Он напомнил, что власти страны давно организовали гонения на русскоязычные СМИ и политические партии, выступающие за дружбу с Россией, что в очередной раз проявилось в ходе подготовки и проведения выборов, когда от них отстраняли неугодные партии и политиков, а также чинились препятствия для голосования гражданам, живущим в Приднестровье.

По словам Галузина, Молдавия по политическим соображениям отказывается от торговли с Россией, несмотря на то что стране выгодно покупать дешевый газ и продавать свою сельхозпродукцию.

При этом, как отметили в департаменте информации и печати МИД России, тревожно то, что несмотря на заверения о приверженности мирным методам урегулирования приднестровского вопроса, ведутся разговоры о возможности его силового решения с участием киевского режима.

«Как и прежде, выступаем в пользу нормализации контактов между Кишиневом и Тирасполем, соблюдения ранее достигнутых договоренностей, возобновления ритмичной работы сложившихся многосторонних форматов», — подчеркнули в МИД РФ.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше