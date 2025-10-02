Колумбия выслала всех дипломатов Израиля после атаки на «Флотилию стойкости»

Президент Колумбии Густаво Петро в ответ на сообщения о задержании Израилем в международных водах двух колумбийских гражданок, которые участвовали в гуманитарной акции в поддержку Палестины, объявил о решении денонсировать соглашение о свободной торговле с Израилем и выслать всю израильскую дипломатическую делегацию из страны. Об этом он написал в соцсети Х.
Петро заявил, что если эта информация подтвердится, то это будет новым международным преступлением, которое он напрямую связывает с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Глава Колумбии подчеркнул, что задержанные были заняты именно гуманитарной помощью Палестине, и призвал Министерство иностранных дел подать все необходимые иски, вплоть до израильских судов. Также он обратился к международным юристам с призывом поддержать страну вместе с её государственными адвокатами.
«Соглашение о свободной торговле с Израилем денонсируется немедленно. Вся дипломатическая делегация Израиля в Колумбии покидает страну», — говорится в тексте.
Накануне израильские военные задержали активистов с судов «Флотилии стойкости», направлявшихся к берегам сектора Газа, в их числе был и репортер телеканала Al Jazeera.