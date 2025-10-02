Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колумбия выслала всех дипломатов Израиля после атаки на «Флотилию стойкости»

Глава Колумбии Петро призвал международных юристов поддержать страну.

Источник: Комсомольская правда

Президент Колумбии Густаво Петро в ответ на сообщения о задержании Израилем в международных водах двух колумбийских гражданок, которые участвовали в гуманитарной акции в поддержку Палестины, объявил о решении денонсировать соглашение о свободной торговле с Израилем и выслать всю израильскую дипломатическую делегацию из страны. Об этом он написал в соцсети Х.

Петро заявил, что если эта информация подтвердится, то это будет новым международным преступлением, которое он напрямую связывает с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Глава Колумбии подчеркнул, что задержанные были заняты именно гуманитарной помощью Палестине, и призвал Министерство иностранных дел подать все необходимые иски, вплоть до израильских судов. Также он обратился к международным юристам с призывом поддержать страну вместе с её государственными адвокатами.

«Соглашение о свободной торговле с Израилем денонсируется немедленно. Вся дипломатическая делегация Израиля в Колумбии покидает страну», — говорится в тексте.

Накануне израильские военные задержали активистов с судов «Флотилии стойкости», направлявшихся к берегам сектора Газа, в их числе был и репортер телеканала Al Jazeera.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше