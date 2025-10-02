Дипломат напомнил, что молдавские власти уже давно ведут политику давления на русскоязычные СМИ и партии, выступающие за сотрудничество с Россией. Это особенно проявилось во время подготовки к выборам, когда нежелательные политические силы и кандидаты были фактически отстранены, а жителям Приднестровья создавались трудности при голосовании.