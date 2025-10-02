Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью «Известиям» выразил надежду, что после прошедших парламентских выборов власти Молдавии пересмотрят свой курс и пойдут на восстановление отношений с Россией.
Он подчеркнул, что значительная часть населения страны не поддерживает линию руководства на разрыв связей с Москвой и безусловное сближение с ЕС и НАТО. По его словам, правильным выбором для Кишинева станет курс на добрососедские отношения, а не превращение страны в транзитный узел для поддержки Киева.
Дипломат напомнил, что молдавские власти уже давно ведут политику давления на русскоязычные СМИ и партии, выступающие за сотрудничество с Россией. Это особенно проявилось во время подготовки к выборам, когда нежелательные политические силы и кандидаты были фактически отстранены, а жителям Приднестровья создавались трудности при голосовании.
Кроме того, Галузин указал, что Кишинев отказывается от выгодной торговли с Россией, лишая страну дешёвого газа и широких возможностей для экспорта сельхозпродукции. В МИД РФ также выразили обеспокоенность обсуждениями о силовом решении приднестровской проблемы при поддержке Киева, подчеркнув необходимость соблюдения ранее достигнутых договорённостей и возобновления работы действующих переговорных форматов.
