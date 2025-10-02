В Госдуме предложили выплачивать молодым учителям подъемные: суммы достигают 200 тысяч

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с инициативой закрепить на федеральном уровне выплату «подъемных» для молодых педагогов. Речь идет о таких суммах: 100 тыс. рублей в первый год работы, 150 тыс. во второй и 200 тыс. рублей в третий. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
«Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть целесообразность введения выплаты “подъемных” для молодых педагогов, заключивших трудовой договор минимум на три года, а также представить позицию Министерства просвещения Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в обращении.
Лантратова напомнила, что в ряде регионов уже действуют такие выплаты, которые помогают молодым специалистам обустроиться после окончания университета и адаптироваться на новом месте работы.
Однако, по словам депутата, условия и размеры «подъемных» сильно отличаются по регионам, создавая несправедливую ситуацию, когда поддержка зависит от места жительства.
По мнению Лантратовой, федеральная инициатива позволит равномерно поддержать молодых учителей, помочь им покрыть расходы на аренду, ремонт, коммунальные услуги и проезд — то есть те затраты, которые связаны с адаптацией и интеграцией в новом месте жизни и работы.
Ранее в Госдуме предложили предоставить учителям и врачам право на досрочную пенсию.