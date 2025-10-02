В Госдуме предложили выплачивать молодым учителям подъемные: суммы достигают 200 тысяч

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с инициативой закрепить на федеральном уровне выплату «подъемных» для молодых педагогов. Речь идет о таких суммах: 100 тыс. рублей в первый год работы, 150 тыс. во второй и 200 тыс. рублей в третий. Документ есть в распоряжении РИА Новости.