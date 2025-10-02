США предоставят Киеву разведданные для ударов по России, пишут СМИ

В конце прошлой недели газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники в Белом доме и Киеве, что Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но прямых обязательств пересмотреть нынешние ограничения не дал.