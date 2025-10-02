США предоставят Киеву разведданные для ударов по России, пишут СМИ

«США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры… Президент (США Дональд. — Прим. ред.) Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву с ударами», — говорится в публикации.
По данным газеты, правительство Штатов просит страны НАТО предоставить схожую поддержку.
Также американская администрация рассматривает возможность поставок Украине ракет Tomahawk, Barracuda и других дальностью около 800 километров.
Уточняется, что решение о том, какие именно поставки могут быть одобрены, Вашингтоном пока не принято.
В конце прошлой недели газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники в Белом доме и Киеве, что Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но прямых обязательств пересмотреть нынешние ограничения не дал.
Зеленский же просил о поставках Tomahawk. Американская администрация рассматривает такую возможность, как и альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS. Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию, переложил ответственность за принятие решения на главу государства.
Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Тогда же президент Владимир Путин заявлял, что ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии натовских военнослужащих. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что альянс воюет с Россией.