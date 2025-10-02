WSJ: США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь территории России

США предоставят Украине разведданные для ударов по территории России и просят НАТО сделать то же, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным источника, Дональд Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву с ударами.
«США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. Американские официальные лица просят союзников по НАТО предоставить схожую поддержку», — говорится в статье со ссылкой на официальных представителей США.
