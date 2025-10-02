Фон дер Ляйен объявила о более жёстких мерах ЕС по санкциям против России

Она отметила, что пришло время значительно увеличить давление на Россию.
«И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям. Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жёсткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли», — указала Фон дер Ляйен.
Она добавила, что соответствующие решения могут появиться уже в 19-м пакете антироссийских санкций, обсуждение которого происходит в настоящее время.
Ранее Урсула фон дер Ляйен объявила о намерениях Европы предоставить Украине кредиты, финансируемые за счёт замороженных российских активов, для укрепления её оборонного потенциала. Эта инициатива входит в рамках работы над 19-м пакетом санкций против России.
