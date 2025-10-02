Ричмонд
В G7 задумали решить финансовые проблемы Украины с помощью РФ

Страны «Большой семерки» (G7) сообщили о разработке новых мер поддержки Украины, включая возможность использования замороженных российских суверенных активов. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов по итогам виртуальной встречи.

Страны-участницы ищут правовые механизмы, позволяющие перенаправить заблокированные российские средства на нужды Украины.

«Мы разрабатываем широкий спектр вариантов удовлетворения финансовых потребностей Украины. Среди прочего, эти меры включают скоординированное использование полной ценности замороженных суверенных активов России», — передает РИА Новости.

Вопрос о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины обсуждается странами G7 и Евросоюзом с сентября 2023 года. Тогда министры финансов «Большой семерки» договорились ускорить переговоры по этому вопросу и начать поиск правовых механизмов передачи средств Киеву. Российские власти неоднократно заявляли о недопустимости подобных шагов и предупреждали о последствиях для причастных стран.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше