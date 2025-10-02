В G7 задумали решить финансовые проблемы Украины с помощью РФ

Вопрос о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины обсуждается странами G7 и Евросоюзом с сентября 2023 года. Тогда министры финансов «Большой семерки» договорились ускорить переговоры по этому вопросу и начать поиск правовых механизмов передачи средств Киеву. Российские власти неоднократно заявляли о недопустимости подобных шагов и предупреждали о последствиях для причастных стран.