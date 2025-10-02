Приморскому отряду «Тигр» присвоено имя Героя России Сергея Ефремова

Сергей Ефремов стал одним из тех, кто стоял у истоков создания отряда в 2022 году. Под его командованием «Тигр» прошёл путь становления, сражался плечом к плечу с бойцами легендарной 155-й гвардейской морской пехотной бригады Тихоокеанского флота, а также принимал участие в защите Курской области. За проявленные мужество и боевую слаженность командир был удостоен звания Героя России.