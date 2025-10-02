Приморскому отряду «Тигр» присвоено имя Героя России Сергея Ефремова

Приморский добровольческий отряд «Тигр» теперь официально носит имя Героя РФ Сергея Ефремова. Об этом рассказал губернатор региона Олег Кожемяко в своём официальном ТГ-канале (18+), подчеркнув — решение было принято Генеральным штабом ВС РФ, сообщает ИА PrimaMedia.
Сергей Ефремов стал одним из тех, кто стоял у истоков создания отряда в 2022 году. Под его командованием «Тигр» прошёл путь становления, сражался плечом к плечу с бойцами легендарной 155-й гвардейской морской пехотной бригады Тихоокеанского флота, а также принимал участие в защите Курской области. За проявленные мужество и боевую слаженность командир был удостоен звания Героя России.
Новое официальное наименование отряда звучит как: «Отряд БАРС-22 “Тигр” имени Героя Российской Федерации С. В. Ефремова».
Напомним, вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб на СВО 2 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его героем. Местом захоронения героя стала аллея кладбища среди других воинов СВО.
Позже погибший в Курской области вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов был удостоен звания Героя РФ. Также 21 мая Сергею Ефремову установили бюст в Уссурийском Суворовском училище. Кроме того, 22 сентября Сергею Ефремову открыли мемориальную доску на фасаде школы № 59 Владивостока.