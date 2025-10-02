Ричмонд
США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь территории России

США намерены предоставить Украине разведывательную информацию для нанесения ударов по объектам на территории России с использованием дальнобойного оружия и призывают страны НАТО оказать аналогичную поддержку, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«США предоставят Украине данные разведки для ударов по российской энергетической инфраструктуре дальнего радиуса действия… Президент Дональд Трамп недавно одобрил разрешение разведывательным ведомствам и Пентагону помогать Киеву в проведении таких операций. Американские представители просят союзников по НАТО оказать сопоставимую помощь», — говорится в материале со ссылкой на официальных лиц США.

По словам источников издания, администрация Трампа впервые предоставляет Киеву поддержку в проведении подобных ударов.

Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов, президент фонда научных и исторических исследований «Основание», в интервью РИА Новости отметил, что даже с учетом передачи разведданных от США Украине будет сложно провести масштабное наступление из-за текущего дефицита вооружений.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше