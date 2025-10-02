Ирландский журналист Чей Боуз напрямую связал масштабное наводнение в Одессе с коррупцией главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения. .Об этом он написал в соцсети X.
Он отметил, что выделенные бюджетные средства на защиту от паводков и инфраструктурные улучшения на Украине зачастую разворовываются, из-за чего город оказался не готов к сильным дождям.
«На самом деле, его коррумпированное правительство проигнорировало инфраструктурные потребности по всей Украине. Деньги, выделенные на противопаводковые работы, давно разворованы. Как и все остальное», — написал Боуз.
Напомним, недавно мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что за несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков. Позже вице-премьер Алексей Кулеба уточнил, что число жертв увеличилось до десяти.