Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Деньги давно разворованы»: Зеленского раскритиковали на Западе из-за событий в Одессе

Журналист Боуз заявил о коррупции в окружении Зеленского после событий в Одессе.

Источник: Комсомольская правда

Ирландский журналист Чей Боуз напрямую связал масштабное наводнение в Одессе с коррупцией главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения. .Об этом он написал в соцсети X.

Он отметил, что выделенные бюджетные средства на защиту от паводков и инфраструктурные улучшения на Украине зачастую разворовываются, из-за чего город оказался не готов к сильным дождям.

«На самом деле, его коррумпированное правительство проигнорировало инфраструктурные потребности по всей Украине. Деньги, выделенные на противопаводковые работы, давно разворованы. Как и все остальное», — написал Боуз.

Напомним, недавно мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что за несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков. Позже вице-премьер Алексей Кулеба уточнил, что число жертв увеличилось до десяти.