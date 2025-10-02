Вопросы регулирования миграционной политики обсудили в Хабаровском крае

В Законодательной думе Хабаровского края прошло совещание, в рамках которого депутаты обсудили вопросы совершенствования миграционной политики в регионе, в том числе — методы регулирования трудовой миграции и социально-культурную адаптацию и интеграцию в российское общество семей с детьми. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Открывая совещание, председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов отметил, что ужесточение миграционной политики сегодня — это, в первую очередь, вопрос обеспечения безопасности страны. И только потом можно задумываться об интересах бизнеса.
— С 2024 года Государственная дума РФ приняла более 20 законов в сфере миграционной политики. На территории Хабаровского края продолжают разрабатываться и реализовываться местные инициативы. Например, губернатор Дмитрий Демешин подписал постановление, которое устанавливает ограничение на работу мигрантов в стратегически важных отраслях экономики края: они не могут оказывать услуги по электро-, газо- и водоснабжению, водить автобусы и такси, трудиться в отрасли домашнего хозяйства. Однако работы в этом направлении остается еще очень много. Мы наблюдаем в открытых источниках, что различные инциденты с нелегальными мигрантами происходят каждый день: это нападения, грабежи, наркоторговля и другие, — сказал в своем вступительном слове Николай Шевцов.
Так, Следственный комитет РФ утверждает, что преступность среди нелегальных мигрантов выросла втрое. В ходе планомерной работы по пресечению незаконной миграции в Хабаровском крае была выявлена проблема — нехватка мест для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению за пределы России. Центр временного содержания иностранных граждан в Хабаровске рассчитан только на 52 места при необходимых на сегодняшний день 200. Исполнительные органы Хабаровского края предложили проработать вопрос о строительстве нового центра на территории региона с привлечением федеральных средств.
Другая проблема — увеличение нагрузки на федеральный бюджет в связи с финансированием мероприятий по выдворению нелегальных мигрантов. Решить ее можно путем установления для каждого иностранного гражданина, въезжающего в Россию, обязанности делать взнос на счет Федеральной миграционной службы на случай необходимости его депортации. Такое предложение прозвучало на совещании.
Помимо этого, депутаты обсудили вопросы найма мигрантов в Хабаровском крае, в частности — сокращение числа иностранных работников в ряде отраслей, особенно в отрасли пассажирских перевозок. С 2022 года потребность в водителях автобусов категории D выросла в два раза, с 276 человек до 450. В связи с этим было предложено организовать работу при участии бизнес-сообщества края по повышению престижа этой профессии и привлечению к трудоустройству граждан РФ.
СИТУАЦИЯ — НА КОНТРОЛЕ.
Сегодня в Хабаровском крае проживают около 35 тысяч иностранных граждан из КНР, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, почти 28 тысяч из них уже трудоустроены: 30% заняты в строительстве, 25% — в торговле и сфере услуг. На совещании было отмечено, что в 30 субъектах РФ в настоящее время действует ограничение на работу мигрантов в службе доставки, и предложено проработать вопрос применения этой меры в Хабаровском крае с целью поддержки граждан РФ, которые ищут подработку, и возможности распределения иностранных граждан, трудоустроенных курьерами, в те сферы, где наблюдается дефицит кадров.
Помимо этого, на обсуждение был вынесен пункт, касающийся использования Хабаровской городской системы видеонаблюдения в целях контроля за поведением мигрантов и профилактики правонарушений. Так, одним из вариантов развития системы может стать установка дополнительных модулей, к примеру, детектора бега, детектора незаконного проникновения в запретную зону и других. Администрация Хабаровска готова оказать содействие в этом направлении.
На совещании затронули и тему социально-культурной адаптации семей мигрантов с детьми. В рамках пилотного проекта с марта 2025 года в Хабаровском крае работает специализированный центр, где они могут пройти адаптационный курс, разъясняющий нормы этики и правила поведения на территории России, законы нашей страны и какая следует ответственность за их нарушение, а также бесплатно посещать занятия по русскому языку.
Депутатский корпус держит ситуацию на контроле Законодательная дума Хабаровского края.
По итогам совещания участниками был вынесен ряд рекомендаций для Законодательной думы и исполнительных органов Хабаровского края. Одна из них — совместно с УМВД России по Хабаровскому краю проработать возможность создания в регионе отряда из ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО, который будет оказывать содействие в охране общественного порядка.
— Депутатский корпус держит ситуацию на контроле и будет регулярно поднимать тему совершенствования миграционной политики в крае на совещаниях с учетом оперативной обстановки и законодательных инициатив, реализующихся как на федеральном, так и на региональном уровне. И, конечно, при необходимости рассматривать возможность корректировки действующего законодательства РФ в этой сфере, — отметил Николай Шевцов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Николай Шевцов: «Основная цель создания особо охраняемых природных территорий — сохранение биоразнообразия Хабаровского края».