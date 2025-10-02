Вопросы регулирования миграционной политики обсудили в Хабаровском крае

— С 2024 года Государственная дума РФ приняла более 20 законов в сфере миграционной политики. На территории Хабаровского края продолжают разрабатываться и реализовываться местные инициативы. Например, губернатор Дмитрий Демешин подписал постановление, которое устанавливает ограничение на работу мигрантов в стратегически важных отраслях экономики края: они не могут оказывать услуги по электро-, газо- и водоснабжению, водить автобусы и такси, трудиться в отрасли домашнего хозяйства. Однако работы в этом направлении остается еще очень много. Мы наблюдаем в открытых источниках, что различные инциденты с нелегальными мигрантами происходят каждый день: это нападения, грабежи, наркоторговля и другие, — сказал в своем вступительном слове Николай Шевцов.