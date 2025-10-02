WSJ: США готовы передать Украине разведданные для ударов вглубь России

В статье указано, что президент Дональд Трамп подписал указ, который позволяет разведывательным органам и Пентагону поддерживать Киев в проведении атак. США также обратились к союзникам по НАТО с аналогичной просьбой.
«Расширенный обмен разведданными с Киевом — это последний признак того, что Трамп усиливает поддержку Украины, поскольку его усилия по продвижению мирных переговоров зашли в тупик», — говорится в статье.
По данным источников, Киев получит американскую помощь в проведении атак ракетами дальнего радиуса действия впервые. Ранее поддержка со стороны Вашингтона заключалась лишь в поставках беспилотников и ракет.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объявил, что Россия готова отреагировать в случае, если США решат передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Небензя также добавил, что передача такого вооружения не изменит ситуацию на фронте.
