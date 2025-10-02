Президент Польши отреагировал на призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Напомним, недавно Украина решила ввести санкции в отношении 94 физических лиц из различных стран, а также пяти компаний, специализирующихся на транспортировке нефти. Ограничения коснулись капитанов судов, которые, как предполагается, связаны с «теневым флотом», занимающимся перевозкой нефти и нефтепродуктов из России.