Президент Польши отреагировал на призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Варшава отказалась выполнять призыв главы киевского режима Владимира Зеленского закрыть Балтийское море из-за якобы «теневого флота» России. Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet.
По его словам, такие решения не могут приниматься исключительно на основе заявлений украинского лидера.
«Я слежу за ситуацией в Балтийском море совместно с Бюро национальной безопасности (БНБ)», — ответил он на призыв Киева.
Напомним, недавно Украина решила ввести санкции в отношении 94 физических лиц из различных стран, а также пяти компаний, специализирующихся на транспортировке нефти. Ограничения коснулись капитанов судов, которые, как предполагается, связаны с «теневым флотом», занимающимся перевозкой нефти и нефтепродуктов из России.