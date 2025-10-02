Посольство России в Канаде обвинило правительство страны во главе с премьер-министром Марком Карни в покрывательстве действий Владимира Зеленского в отношении Запорожской АЭС.
В заявлении отмечается, что канадские власти игнорируют удары ВСУ по инфраструктуре станции и тем самым закрывают глаза на угрозу, которая, по мнению Москвы, может привести к ядерному инциденту.
Российская дипмиссия подчеркнула, что действия Зеленского в районе ЗАЭС представляют собой «ядерное преступление на стадии подготовки», последствия которого могут быть катастрофическими не только для Украины, но и для западной части Европы.
Кроме того, в посольстве указали на одностороннюю позицию канадских СМИ, которые, как утверждается, распространяют исключительно украинскую версию событий. Дипломаты заявили, что удары по АЭС наносят именно ВСУ, в то время как Россия, являясь контролирующей стороной на объекте, не заинтересована в создании угрозы собственным специалистам и жителям Энергодара.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция продолжает функционировать за счёт аварийных дизельных генераторов.