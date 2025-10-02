Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колумбия разорвала торговое соглашение с Израилем и выслала его дипломатов

Колумбия жёстко ответила на задержание кораблей с гуманитарным грузом, следовавших в сектор Газа. Президент страны Густаво Петро заявил, что его государство немедленно денонсирует соглашение о свободной торговле с Израилем.

Источник: Life.ru

По словам политика, инцидент произошёл в нейтральных водах, и среди задержанных оказались два гражданина Колумбии.

«Израильская дипломатическая делегация в полном составе покидает Колумбию», — подчеркнул он.

Также действия Израиля осудило Правительство Венесуэлы, назвав произошедшее задержание участников флотилии «актом пиратства». В Каракасе отметили, что подобное вмешательство в отношении гражданской мирной миссии «ещё раз показывает преступную природу сионистского режима». Заявление разместил глава МИД страны Иван Хиль в Telergam-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с массовым протестом на Генассамблее ООН. Его выступление встретили свистом и выкриками, а многие делегаты демонстративно покинули помещение. В итоге премьеру пришлось произносить речь фактически перед пустым залом.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше