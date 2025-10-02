Макрон выступил с неожиданным заявлением по российским активам: «Нельзя!»

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил свою позицию по вопросу конфискации замороженных активов России. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он подчеркнул, что такие действия противоречат нормам международного права.
«Нельзя просто взять и конфисковать замороженные российские активы, так как это было бы нарушением международного права», — заявил он.
По мнению Макрона, эти средства должны служить гарантией долгосрочной поддержки Украины со стороны европейских стран. Он также отметил, что постоянные заявления Запада о пределах оказываемой помощи Киеву свидетельствуют о признаках слабости. При этом французский лидер напомнил, что американские партнёры ещё весной 2022 года отказались направлять военных на Украину.
Отношения Запада с Россией Макрон охарактеризовал как состояние долгосрочной конфронтации. На вопрос о возможности сбивать российские самолёты, предположительно нарушающие воздушные границы ЕС, он ответил, что «ничего нельзя исключать».
Напомним, Европейский Союз в настоящее время активно обсуждает, как использовать замороженные активы России. Однако это вызвало разногласия внутри альянса. Некоторые страны предлагают направить эти средства на помощь Украине, но есть и те, кто осознает, что подобный шаг будет воспринят Москвой как кража, и Россия не останется в долгу с ответом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее предупредила, что европейские страны столкнутся с жёсткими ответными санкциями, если решат конфисковать замороженные российские активы.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы Европейского союза по конфискации активов являются откровенным воровством.
Известно, что в Соединенных Штатах сенаторы от обеих политических партий представили законопроект, предусматривающий регулярную передачу Киеву замороженных активов Российской Федерации, хранящихся на территории США. Согласно плану, предполагается внесение изменений в законодательные акты, подписанные президентом Джо Байденом в 2024 году, которые позволят конфисковать эти активы и использовать полученные средства для оказания финансовой поддержки Украине.