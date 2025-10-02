Макрон выступил с неожиданным заявлением по российским активам: «Нельзя!»

Напомним, Европейский Союз в настоящее время активно обсуждает, как использовать замороженные активы России. Однако это вызвало разногласия внутри альянса. Некоторые страны предлагают направить эти средства на помощь Украине, но есть и те, кто осознает, что подобный шаг будет воспринят Москвой как кража, и Россия не останется в долгу с ответом.