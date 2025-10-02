Вице-премьер Новак назвал контролируемой ситуацию с бензином в регионах России

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация с бензином в регионах страны находится под контролем, а баланс спроса и предложения обеспечен. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Министерство энергетики со всеми регионами в штатном режиме» — рассказал вице-премьер.
По его словам, в целом по стране обеспечен баланс спроса и предложения, однако в некоторых регионах возникают отдельные проблемы с поставками, которые Министерство совместно с регионами в ручном режиме оперативно решает, обеспечивая наличие и поставки необходимых нефтепродуктов.
Он также добавил, что для увеличения предложения на рынке правительство приняло решение запретить экспорт дизельного топлива для не производителей и продлить запрет на экспорт бензина для всех участников рынка.
ХХII ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Полицентричный мир: инструкция по применению» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Сообщается, что в мероприятии участвуют 140 человек из более чем 40 стран. Отмечается, что на полях заседания выступят эксперты из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.
Тем временем стало известно, что владельцы региональных автозаправочных сетей начали получать официальные письма от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на участников топливного рынка.
По информации издания, территориальные управления ФАС и Министерства энергетики регулярно направляют запросы компаниям. В этих документах они требуют предоставить детальную информацию о текущих запасах нефтепродуктов или разъяснить причины повышения розничных цен на топливо.
Ранее Министерство энергетики РФ заявляло о намерении в 2026 году ограничить рост цен на бензин в России на уровне, близком к инфляции. Однако, по данным Росстата, с начала года и до 22 сентября цены на бензин выросли на 8,36%, что значительно превышает показатель инфляции, составивший 4,16%.