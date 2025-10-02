Вице-премьер Новак назвал контролируемой ситуацию с бензином в регионах России

Ранее Министерство энергетики РФ заявляло о намерении в 2026 году ограничить рост цен на бензин в России на уровне, близком к инфляции. Однако, по данным Росстата, с начала года и до 22 сентября цены на бензин выросли на 8,36%, что значительно превышает показатель инфляции, составивший 4,16%.