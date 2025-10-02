Ранее Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Он также отмечал, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.