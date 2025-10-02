Президент Румынии попал в неловкую ситуацию с караулом: в Сети тут же вспомнили Байдена

На кадрах видно, как Дан идёт вдоль строя солдат, затем неожиданно останавливается, делает поклон и, явно не понимая, что делать дальше, вертится на месте. Несколько раз ему показывали, куда идти, однако, по всей видимости, подсказки остались неуслышанными.