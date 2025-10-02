Президент Румынии попал в неловкую ситуацию с караулом: в Сети тут же вспомнили Байдена

Президент Румынии Никушор Дан попал в неловкое положение после момента на официальной церемонии, где он растерялся перед почетным караулом и начал вертеться на месте. Запись этого эпизода быстро разошлась по соцсетям.
На кадрах видно, как Дан идёт вдоль строя солдат, затем неожиданно останавливается, делает поклон и, явно не понимая, что делать дальше, вертится на месте. Несколько раз ему показывали, куда идти, однако, по всей видимости, подсказки остались неуслышанными.
В интернете этот случай вызвал вспышку шуток и сравнения с 82-летним экс-президентом США Джо Байденом, который тоже часто выглядел растерянным на публике. СМИ при этом подчёркивают, что Дан, возможно, забыл или не до конца освоил протокол официальных мероприятий.
Напомним, Никушор Дан стал президентом Румынии 26 мая 2025 года. В настоящий момент ему 55 лет.
