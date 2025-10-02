Президент Колумбии обязал израильских дипломатов покинуть страну

Президент Колумбии Густаво Петро резко отреагировал на сообщения о задержании Израилем в международных водах двух гражданок его страны, принимавших участие в гуманитарной миссии в поддержку Палестины.
В своем блоге в соцсети Х* он объявил о разрыве соглашения о свободной торговле с Израилем и высылке из Колумбии израильской дипломатической миссии.
Петро заявил, что если данные подтвердятся, то действия израильских властей станут новым международным преступлением со стороны премьера Биньямина Нетаньяху. По его словам, задержание колумбийских гражданок, занимавшихся гуманитарной деятельностью, нарушает международное право.
Глава государства поручил МИД Колумбии подать необходимые иски, в том числе в израильскую судебную систему, и пригласил международных юристов присоединиться к работе вместе с колумбийскими специалистами. Он подчеркнул, что меры в отношении Израиля будут предприняты незамедлительно.
Ранее сообщалось, что военные перехватили ряд судов из этой флотилии, которая направлялась к сектору Газа с гуманитарным грузом.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.