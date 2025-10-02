Рубио назвал шатдаун угрозой для национальной безопасности США

Приостановка деятельности правительства США (шатдаун) угрожает национальной безопасности Соединённых Штатов и подрывает позиции страны в мире, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Вину за ситуацию он возложил на представителей Демократической партии.
«Демократы в Конгрессе предпочли остановить работу правительства. Их партийные действия подрывают позиции на мировой арене и ставят под угрозу нашу национальную безопасность», — написал глава Госдепартамента на своей странице в социальной сети Х*.
Напомним, шатдаун в США начался 1 октября. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил демократов в Сенате Конгресса в том, что они заблокировали работу федерального правительства, требуя выделить сотни миллиардов долларов на медицинские льготы для нелегальных мигрантов. Позже этот орган власти вновь отклонил два законопроекта, направленных на прекращение шатдауна.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.