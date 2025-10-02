Fox: Рютте повысил голос на премьера Эстонии в споре о реакции на полет МиГ-31

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повысил голос в ходе общения с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в споре о том, как реагировать на полет российских МиГ-31. Об этом 1 октября сообщил телеканал Fox News со ссылкой на трех европейских чиновников.