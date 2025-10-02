МИД назвал воровством манипуляции с активами России в Евросоюзе

В ведомстве добавили, что инициаторы и участники такой экспроприации столкнутся с последствиями. Кроме того, в соответствии с принципом взаимности, покушение на российскую собственность приведёт к болезненному зеркальному ответу. В министерстве заверили, что Россия обладает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для адекватного политического и экономического реагирования.