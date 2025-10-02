Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны ЕС не смогли ни о чём договориться на саммите о дронах над Европой

Неформальный саммит лидеров стран Евросоюза, который прошёл в Копенгагене в среду на фоне инцидентов с дронами и самолётами в ряде европейских стран, столкнулся с трудностями. Издание Politico сообщает, что встреча зашла в тупик.

В публикации указано, что вновь проявилась давняя проблема Европы — обсуждение кризиса вместо его решения. Даже в условиях угроз со стороны дронов и самолётов, а также учитывая гибридные атаки, саммит оказался в знакомой ситуации без результатов.

Издание отметило, что саммит занял много времени — участники обсуждали оборону ЕС четыре часа, что вдвое превышало запланированный срок. Однако при этом «существенного было мало», и большинство ключевых вопросов остались без ответов.

Ранее власти Дании ввели полный запрет на полёты гражданских БПЛА по всей территории королевства с 29 сентября до 3 октября 2025 года. Это решение связали с проведением саммита ЕС 1−2 октября и недавними инцидентами с дронами.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше