WSJ: США передадут Украине разведданные и ракеты для ударов вглубь России

В 2024 году Владимир Путин предупреждал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь России «будет означать, что страны НАТО воюют» с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на прошлой неделе сказал, что Кремль «внимательно анализирует» сообщения о возможной поставке Tomahawk Украине и задался вопросами: «Кто может запустить эти ракеты, даже если они окажутся на территории киевского режима? Их могут запускать только украинцы, или это сделают американские военные?».