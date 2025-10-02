Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Румынии «дал Байдена», опозорившись перед караулом

Видео с официальной церемонии, где президент Румынии Никушор Дан растерялся перед караулом, распространилось в интернете и вызвало насмешки пользователей. На кадрах видно, как политик, не поняв протокола, начинает топтаться на месте перед строем военных.

Источник: Life.ru

Президент Румынии Дан растерялся перед караулом. Видео © Х / Chay Bowes.

Эта ситуация привела к появлению многочисленных мемов и сравнений с бывшим президентом США Джо Байденом, известным своими оговорками и запинками.

Румынский телеканал Antena3 прокомментировал инцидент, заявив, что глава государства просто забыл о правилах поведения на официальных мероприятиях.

Ранее президент Румынии высказал мнение, что Приднестровская Молдавская Республика может получить статус автономии в составе Молдавии. По его словам, это возможно при условии евроинтеграции Молдовы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.