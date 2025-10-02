Ричмонд
На сбитых под Купянском украинских дронах неожиданно обнаружили польские камеры

Военнослужащие Российской Федерации на харьковском направлении зафиксировали использование украинской стороной комплексов камер польского производства, установленных на сбитых беспилотниках.

Военнослужащие Российской Федерации на харьковском направлении зафиксировали использование украинской стороной комплексов камер польского производства, установленных на сбитых беспилотниках. Об этом РИА «Новости» сообщил командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки «Запад» с позывным «Чекист».

По его словам, на тяжёлых дронах типа «Баба-яга» были обнаружены комплексы камер Gimbal ORB-80.3 польского производства. Такие устройства стояли на беспилотниках, сбитых в районе Купянска.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте компании-производителя Iridex Robotics, Gimbal ORB-80.3 представляет собой компактную двухосевую камеру, способную распознавать и отслеживать цели. Кроме того, устройство оснащено тепловизионным модулем.

Компания Iridex Robotics, по данным открытых источников, специализируется на выпуске передовых технологий, включая робототехнические системы, ориентированные на использование в строительной сфере и сельском хозяйстве.

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял об уже идущей войне нового типа с Россией.

Читайте также: Раскрыты подробности атаки ВСУ на завод в Краснодарском крае.

