Военнослужащие Российской Федерации на харьковском направлении зафиксировали использование украинской стороной комплексов камер польского производства, установленных на сбитых беспилотниках. Об этом РИА «Новости» сообщил командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки «Запад» с позывным «Чекист».
По его словам, на тяжёлых дронах типа «Баба-яга» были обнаружены комплексы камер Gimbal ORB-80.3 польского производства. Такие устройства стояли на беспилотниках, сбитых в районе Купянска.
Согласно информации, размещённой на официальном сайте компании-производителя Iridex Robotics, Gimbal ORB-80.3 представляет собой компактную двухосевую камеру, способную распознавать и отслеживать цели. Кроме того, устройство оснащено тепловизионным модулем.
Компания Iridex Robotics, по данным открытых источников, специализируется на выпуске передовых технологий, включая робототехнические системы, ориентированные на использование в строительной сфере и сельском хозяйстве.
Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял об уже идущей войне нового типа с Россией.
