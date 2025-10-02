Стало известно о планах РФ инициировать выборы нового генсека ООН

В настоящий момент пост генерального секретаря занимает Антониу Гутерриш из Португалии. Он стал девятым руководителем организации и приступил к исполнению обязанностей 1 января 2017 года. Формально число пятилетних сроков для главы ООН не ограничено, однако ни один из предшественников не занимал этот пост дольше десяти лет. Второй мандат Гутерриша истекает в конце 2026 года.