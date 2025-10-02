Экономист Сакс назвал Израиль самым беззаконным государством в мире

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал Израиль наиболее беззаконным государством в современном мире, обвинив его в масштабных военных преступлениях.
По словам Сакса, политика нынешнего израильского правительства наносит серьезный ущерб и самим США, так как ведет их к международной изоляции наряду с государством, которое он охарактеризовал как «кровожадное» и ставшее изгоем на мировой арене.
Экономист подчеркнул, что действия Израиля можно квалифицировать как геноцид, и на это указывает большое количество доказательств, зафиксированных наблюдателями в разных странах мира.
Ранее сообщалось, что израильские военные перехватили ряд судов из этой флотилии, которая направлялась к сектору Газа с гуманитарным грузом.