Рубио обвинил демократов в подрыве позиций Вашингтона на мировой арене

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что приостановка работы федерального Правительства США подрывает позиции Вашингтона на международной арене и создаёт угрозу национальной безопасности страны. В публикации в социальной сети Х он возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на демократов, чьи «партийные действия», по его словам, привели к остановке работы государственных институтов.

Источник: Life.ru

Кризис произошёл в связи с началом нового финансового года 1 октября, когда Конгресс не смог согласовать бюджет и принять временную резолюцию о продолжении федерального финансирования.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает период шатдауна как возможность для массовых сокращений персонала и отказа от программ, не соответствующих интересам республиканцев. Американский лидер также обвинил демократов в создании проблем при согласовании бюджета, подчеркнув, что именно их позиция стала причиной возникновения кризисной ситуации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше