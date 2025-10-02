Рубио обвинил демократов в подрыве позиций Вашингтона на мировой арене

Кризис произошёл в связи с началом нового финансового года 1 октября, когда Конгресс не смог согласовать бюджет и принять временную резолюцию о продолжении федерального финансирования.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает период шатдауна как возможность для массовых сокращений персонала и отказа от программ, не соответствующих интересам республиканцев. Американский лидер также обвинил демократов в создании проблем при согласовании бюджета, подчеркнув, что именно их позиция стала причиной возникновения кризисной ситуации.
