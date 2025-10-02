В европейской стране задержали членов экипажа танкера «русского теневого флота»

Издание Le Figaro сообщает, что Boracay фигурирует в расследовании Дании, связанного с появлением в середине сентября беспилотников над её территорией. Дроны наблюдали в небе нескольких аэропортов, включая Копенгаген, а также рядом с военными объектами. Датская сторона подозревает, что они могли быть запущены с одного из трёх судов, находившихся поблизости в тот момент: Boracay, Astrol-1 и Oslo Carrier 3.