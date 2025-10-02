FN: Рютте повысил голос на премьера Эстонии в споре о реакции на полет МиГ-31

По данным источника, разногласия возникли на прошлой неделе после того, как Эстония обратилась к 4-й статье договора НАТО — положению, дающему право на консультации, если страна-член альянса ощущает угрозу своей безопасности. Рютте, по данным источников, высказал опасение, что слишком частое применение этой статьи может «ослабить силу» самого договора.