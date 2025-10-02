FN: Рютте повысил голос на премьера Эстонии в споре о реакции на полет МиГ-31

По данным источника, разногласия возникли на прошлой неделе после того, как Эстония обратилась к 4-й статье договора НАТО — положению, дающему право на консультации, если страна-член альянса ощущает угрозу своей безопасности. Рютте, по данным источников, высказал опасение, что слишком частое применение этой статьи может «ослабить силу» самого договора.
«Один из источников сообщил, что он даже повысил голос на Михала, предупредив, что НАТО должна быть осторожной в том, как часто подавать сигнал тревоги», — отмечает Fox News.
Ранее Эстония заявила, что утром 19 сентября якобы три российских истребителя МиГ-31 нарушили её воздушное пространство.
В Министерстве обороны России, в свою очередь, категорически опровергли нарушения. Там отметили, что полёт трёх МиГ-31 был плановым и проведён в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без пересечения границ других государств.