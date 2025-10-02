Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США могут показательно потопить корабли Венесуэлы

Мадуро утвердил указ о чрезвычайном положении в случае вооруженного нападения со стороны США. Политолог считает, что конфликт может начаться, но вряд ли будет серьезным.

Источник: Аргументы и факты

Конфликт между США и Венесуэлой возможен, но вряд ли в ближайшее время он перерастет в полномасштабную войну. Об этом aif.ru заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро утвердил указ о чрезвычайном положении в случае вооруженного нападения со стороны США.

«Теоретически, конечно, все возможно. Но я не думаю, что в ближайшее время будут какие-то серьезные акции военного плана от США против Венесуэлы. Могут там лодочки побомбить, корабль какой-нибудь потопить, но чего-то серьезного я бы не ожидал. Потому что сейчас в США другими делами заняты», — сказал Дробницкий.

По его словам, у США нет ни времени, ни ресурсов для полномасштабного конфликта с Венесуэлой.

Напомним, Мадуро обвинил США в попытках развязать «войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна».

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше