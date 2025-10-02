США могут показательно потопить корабли Венесуэлы

Конфликт между США и Венесуэлой возможен, но вряд ли в ближайшее время он перерастет в полномасштабную войну. Об этом aif.ru заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро утвердил указ о чрезвычайном положении в случае вооруженного нападения со стороны США.
«Теоретически, конечно, все возможно. Но я не думаю, что в ближайшее время будут какие-то серьезные акции военного плана от США против Венесуэлы. Могут там лодочки побомбить, корабль какой-нибудь потопить, но чего-то серьезного я бы не ожидал. Потому что сейчас в США другими делами заняты», — сказал Дробницкий.
По его словам, у США нет ни времени, ни ресурсов для полномасштабного конфликта с Венесуэлой.
Напомним, Мадуро обвинил США в попытках развязать «войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна».