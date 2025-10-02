Ричмонд
Politico: саммит глав ЕС в столице Дании зашел в тупик

Главы стран Евросоюза не смогли выработать единую позицию по вопросам безопасности на неформальном саммите, который прошел в Копенгагене 1 октября. Об этом сообщает издание Politico. Встреча лидеров была организована на фоне участившихся инцидентов с дронами и самолетами в различных странах Европы.

Саммит глав ЕС в столице Дании зашел в тупик, пишут СМИ.

По данным издания, обсуждение касалось мер реагирования на «гибридные атаки» и угрозу с воздуха, однако участники вновь не пришли к согласию. «Давняя европейская проблема, заключающаяся в разговорах о кризисе вместо его решения, снова вернулась в среду. Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолеты и с учетом гибридных атак саммит зашел в знакомый тупик», — говорится в публикации Politico.

Издание отмечает, что страны Евросоюза не смогли согласовать конкретные шаги по усилению координации и совместного реагирования на инциденты, связанные с беспилотниками и авиацией. В кулуарах обсуждался вопрос обмена разведданными и расширения полномочий европейских структур, однако консенсус достигнут не был. Politico подчеркивает, что саммит в очередной раз выявил сложности внутри ЕС при выработке единой политики в условиях новых угроз.

В последние недели инциденты с неустановленными беспилотниками у стратегических объектов в Европе стали предметом обсуждения на уровне НАТО и национальных ведомств, которые проводят расследования и усиливают меры безопасности. Глава МИД Германии ранее призывал союзников сохранять сдержанность и избегать поспешных шагов, чтобы не усугублять напряженность, отмечая отсутствие доказательств причастности какой-либо стороны к этим атакам.

