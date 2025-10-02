Politico: саммит глав ЕС в столице Дании зашел в тупик

По данным издания, обсуждение касалось мер реагирования на «гибридные атаки» и угрозу с воздуха, однако участники вновь не пришли к согласию. «Давняя европейская проблема, заключающаяся в разговорах о кризисе вместо его решения, снова вернулась в среду. Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолеты и с учетом гибридных атак саммит зашел в знакомый тупик», — говорится в публикации Politico.