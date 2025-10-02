Президент Румынии неожиданно «дал Байдена», попав в неловкую ситуацию с караулом

Ранее, 1 октября 2025 года, стало известно, что Google ограничил возможность задавать своему ИИ-поиску вопросы о возможной деменции президента США Дональда Трампа. А в мае СМИ писали, что команда Байдена во время предвыборной кампании прибегала к спецэффектам и монтажу, чтобы скрывать его оговорки.