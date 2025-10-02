Президент Румынии неожиданно «дал Байдена», попав в неловкую ситуацию с караулом

Президент Румынии Никушор Дан стал объектом насмешек в сети после того, как во время официальной церемонии растерялся перед строем почётного караула. Об этом сообщает RT.
Глава государства, поклонившись, явно не знал, как действовать дальше. Смущённый, он начал вертеться на месте и пошёл в противоположную сторону, пока окружающие не подсказали ему правильное направление.
Неловкая ситуация вызвала ассоциации у пользователей с бывшим президентом США Джо Байденом, которого также часто критиковали за подобные конфузы. В интернете уже появились ролики, высмеивающие Дана и сравнивающие его с американским экс-лидером.
Ранее, 1 октября 2025 года, стало известно, что Google ограничил возможность задавать своему ИИ-поиску вопросы о возможной деменции президента США Дональда Трампа. А в мае СМИ писали, что команда Байдена во время предвыборной кампании прибегала к спецэффектам и монтажу, чтобы скрывать его оговорки.
Читайте также: Президент Румынии предложил присоединить Приднестровье к Молдавии.