Дробницкий: Трамп будет постоянно держать Венесуэлу в тонусе

Президент США Дональд Трамп пытался сменить режим в Венесуэле во время своего первого президентского срока, но результата это не принесло, он будет постоянно держать Латинскую Америку в тонусе. Об этом заявил aif.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий, говоря о возможности конфликта между этими двумя странами.
«Не очень понятно, зачем начинать конфликт? Надавить как-то на этот режим, чтобы сменить его? Проходили это уже на первом сроке. Получить какие-то важные для США вещи, например, некую единую энергетическую политику, постараться можно, но для этого не надо начинать полномасштабную войну, бомбардировку Венесуэлы», — сказал Дробницкий.
Политолог добавил, что Вашингтон будет постоянно держать Латинскую Америку в тонусе.
«Вот как Бразилию сейчас держат в тонусе за то, что плохо поступили с Жаиром Болсонару. Сейчас Венесуэлу будут держать в тонусе. Но предпосылок для серьезного конфликта, как мне кажется, нет», — резюмировал Дробницкий.
Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро утвердил указ о чрезвычайном положении в случае вооруженного нападения со стороны США.