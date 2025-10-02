Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дробницкий: Трамп будет постоянно держать Венесуэлу в тонусе

Политолог назвал маловероятным развитие конфликта между США и Венесуэлой до войны. Он напомнил, что Трамп уже пытался сместить Мадуро.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп пытался сменить режим в Венесуэле во время своего первого президентского срока, но результата это не принесло, он будет постоянно держать Латинскую Америку в тонусе. Об этом заявил aif.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий, говоря о возможности конфликта между этими двумя странами.

«Не очень понятно, зачем начинать конфликт? Надавить как-то на этот режим, чтобы сменить его? Проходили это уже на первом сроке. Получить какие-то важные для США вещи, например, некую единую энергетическую политику, постараться можно, но для этого не надо начинать полномасштабную войну, бомбардировку Венесуэлы», — сказал Дробницкий.

Политолог добавил, что Вашингтон будет постоянно держать Латинскую Америку в тонусе.

«Вот как Бразилию сейчас держат в тонусе за то, что плохо поступили с Жаиром Болсонару. Сейчас Венесуэлу будут держать в тонусе. Но предпосылок для серьезного конфликта, как мне кажется, нет», — резюмировал Дробницкий.

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро утвердил указ о чрезвычайном положении в случае вооруженного нападения со стороны США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше