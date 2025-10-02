WAFA: в Газе за сутки погибли не менее 85 человек из-за ударов Израиля

По меньшей мере 85 палестинцев погибли за последние сутки в результате авиаударов и обстрелов, нанесённых израильскими военными по сектору Газа, сообщает агентство WAFA.
По информации агентства, наибольшее число жертв пришлось на север анклава — там погибли 53 человека. В центральной части сектора жертвами ударов стали 28 человек, ещё четверо — на юге. В местные больницы были доставлены более 180 раненых.
Кроме того, Минздрав Газы зафиксировал два новых случая смерти от голода, среди которых один ребёнок. Таким образом, общее число погибших от истощения достигло 455, из них свыше 150 детей. С начала боевых действий 7 октября 2023 года число жертв среди палестинцев превысило 66 тысяч, пострадавших — более 168 тысяч человек.
Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал Израиль наиболее беззаконным государством в современном мире.