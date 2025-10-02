WAFA: в Газе за сутки погибли не менее 85 человек из-за ударов Израиля

Кроме того, Минздрав Газы зафиксировал два новых случая смерти от голода, среди которых один ребёнок. Таким образом, общее число погибших от истощения достигло 455, из них свыше 150 детей. С начала боевых действий 7 октября 2023 года число жертв среди палестинцев превысило 66 тысяч, пострадавших — более 168 тысяч человек.