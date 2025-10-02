Генсек НАТО жестко наорал на премьера Эстонии за реакцию на полет МиГ-31

По информации источников, конфликт произошёл на прошлой неделе после того, как Эстония инициировала консультации по 4-й статье Североатлантического договора. Эта норма предусматривает возможность экстренного обсуждения, если один из членов альянса ощущает угрозу своей безопасности.
Рютте, как отмечается, предостерёг Таллин от чрезмерного использования данной статьи, подчеркнув, что частые обращения могут ослабить значимость договора. Один из собеседников телеканала уточнил, что генсек даже повысил голос на эстонского премьера, указав на необходимость более взвешенного подхода при подаче подобных сигналов тревоги.
Эстония ранее заявила, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили её воздушное пространство. В ответ в небо над страной поднялись два итальянских F-35 из состава сил НАТО, несущих дежурство в регионе.
Министерство обороны России, в свою очередь, опровергло обвинения, подчеркнув, что полёт российских самолётов проходил строго в рамках международных норм, без пересечения государственных границ, что подтверждено средствами объективного контроля.
