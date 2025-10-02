Генсек НАТО жестко наорал на премьера Эстонии за реакцию на полет МиГ-31

Рютте, как отмечается, предостерёг Таллин от чрезмерного использования данной статьи, подчеркнув, что частые обращения могут ослабить значимость договора. Один из собеседников телеканала уточнил, что генсек даже повысил голос на эстонского премьера, указав на необходимость более взвешенного подхода при подаче подобных сигналов тревоги.