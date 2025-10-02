Ричмонд
Боец ВС РФ Чекист: На дронах ВСУ под Харьковом нашли польские камеры Gimbal

На Харьковском направлении российские военные обнаружили комплексы камер польского производства на уничтоженных украинских беспилотниках. Об этом рассказал командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка с позывным Чекист.

«На тяжёлые дроны типа “Баба-яга” ставятся комплексы камер польского производства, мы их обнаружили на сбитых БПЛА под Купянском. Это Gimbal ORB-80.3», — сообщил военнослужащий РИА «Новости».

По информации производителя Iridex Robotics, Gimbal ORB-80.3 — это небольшая двухосевая камера с тепловизором, способная распознавать и отслеживать объекты. Компания специализируется на робототехнике и технологиях для строительства и агробизнеса, однако камеры применяются и на беспилотниках ВСУ.

Ранее Life.ru писал, что украинские дроны «Баба-яга» утратили технологическое преимущество в зоне СВО. Российские военные научились сбивать их стрелковым оружием, в то же время внедрив свои разработки: «Перун», «Кощей», «Форс» и «Гортензия». Новые БПЛА позволяют ВС РФ выполнять до 80% огневых задач и переломили ситуацию на линии соприкосновения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
