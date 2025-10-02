Депутат Миронов предложил сделать среднее профобразование бесплатным

Среднее профессиональное образование должно стать бесплатным. С таким заявлением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Я убежден, что в интересах экономики обучение в системе среднего профессионального образования должно стать бесплатным, и “Справедливая Россия” будет добиваться принятия такого решения», — подчеркнул Миронов в интервью ТАСС.
Кроме того, он отметил необходимость значительного повышения зарплат преподавателей техникумов и колледжей — до 200% от средней региональной зарплаты.
Депутат заявил, что у педагогов должна быть сокращённая рабочая неделя, длительный отпуск с дополнительной выплатой, право на получение льготной ипотеки и другие социальные льготы, аналогичные тем, которые положены госслужащим.
Ранее в Государственной Думе озвучили предложение о бесплатном обучении по стратегически важным направлениям. В частности, в России предложили сделать бесплатным обучение на инженеров, врачей и педагогов.