Карлсон вновь призвал лишать паспорта США за службу в армиях других стран

Власти США должны лишать гражданства тех, кто вступает в ряды вооружённых сил других стран, включая Украину, заявил американский журналист Такер Карлсон.
«Если вы сражаетесь за другое государство, вы не разделяете американские приоритеты. Вы берете в руки оружие от имени другой страны. Многие американцы воевали в Израиле, в Газе, многие американцы сражались на Украине и в других странах. В таком случае вы должны немедленно лишиться гражданства», — сказал он в собственном видеоблоге.
Журналист пояснил, что каждой стране присущи «своё видение мира», которое формируется исходя из её истории, языка, величины и ресурсов. По словам Карлсона, все государства отличаются друг от друга. Он добавил, что каждая страна имеет свои приоритеты.
Напомним, в середине июля Такер Карлсон уже призывал лишать гражданства американцев, служащих в зарубежных армиях. Журналист подчёркивал, что это касается и тех, кто участвовал в боевых действиях на Украине. Кроме того, он выразил мнение, что лица с двойным гражданством не должны допускаться к власти в США.