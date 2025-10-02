Ричмонд
Карлсон вновь призвал лишать паспорта США за службу в армиях других стран

Карлсон заявил, что люди, которые сражаются за другую страну, не разделяют «американские приоритеты».

Источник: Аргументы и факты

Власти США должны лишать гражданства тех, кто вступает в ряды вооружённых сил других стран, включая Украину, заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Если вы сражаетесь за другое государство, вы не разделяете американские приоритеты. Вы берете в руки оружие от имени другой страны. Многие американцы воевали в Израиле, в Газе, многие американцы сражались на Украине и в других странах. В таком случае вы должны немедленно лишиться гражданства», — сказал он в собственном видеоблоге.

Журналист пояснил, что каждой стране присущи «своё видение мира», которое формируется исходя из её истории, языка, величины и ресурсов. По словам Карлсона, все государства отличаются друг от друга. Он добавил, что каждая страна имеет свои приоритеты.

Напомним, в середине июля Такер Карлсон уже призывал лишать гражданства американцев, служащих в зарубежных армиях. Журналист подчёркивал, что это касается и тех, кто участвовал в боевых действиях на Украине. Кроме того, он выразил мнение, что лица с двойным гражданством не должны допускаться к власти в США.

