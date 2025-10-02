«Польша, как и остальные страны НАТО, де-факто давно являются стороной конфликта на Украине. Именно они спонсируют и снабжают смертоносным оружием киевскую хунту», — заявил Слуцкий в беседе с «Известиями».
Однако накануне Польша ввела изменения в порядок предоставления медицинских услуг для граждан Украины. Новые правила предусматривают для украинцев ряд ограничений.
Кроме этого, президент Польши Кароль Навроцкий ранее сообщил, что Варшава отказалась выполнить призыв киевского главаря Владимира Зеленского перекрыть Балтийское море из-за заявлений о «теневом флоте» РФ.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше