В Британии трясутся от страха перед РФ и призывают в строй ветеранов-резервистов

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа фактически находится в состоянии конфронтации с Россией и не должна демонстрировать слабость. По его словам, укрепление военного потенциала ЕС должно включать развитие ракет большой дальности и систем защиты от беспилотников. Он подчеркнул, что ответ на «различные атаки», приписываемые Москве, должен быть максимально оперативным.