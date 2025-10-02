Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии трясутся от страха перед РФ и призывают в строй ветеранов-резервистов

Великобритания готовится включить ветеранов вооружённых сил в состав нового стратегического резерва на фоне опасений, связанных с Россией.

Великобритания готовится включить ветеранов вооружённых сил в состав нового стратегического резерва на фоне опасений, связанных с Россией. Об этом сообщило издание The Herald.

По информации газеты, десятки тысяч бывших военных, включая шотландцев, будут приписаны к резерву в рамках инициативы по формированию нового подразделения. Мера коснётся всех, кто юридически подпадает под категорию потенциальных призывников. Точные данные о численности будущих формирований пока не раскрываются.

Отмечается, что подобный шаг существенно повысит уровень боевой готовности британской армии. При этом в стране выражают обеспокоенность возможными атаками на военную базу в Лоссимуте, где размещаются истребители, предназначенные для слежения за российскими подводными лодками. Этот объект рассматривается как один из ключевых элементов системы НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа фактически находится в состоянии конфронтации с Россией и не должна демонстрировать слабость. По его словам, укрепление военного потенциала ЕС должно включать развитие ракет большой дальности и систем защиты от беспилотников. Он подчеркнул, что ответ на «различные атаки», приписываемые Москве, должен быть максимально оперативным.

Читайте также: Генсек НАТО жестко наорал на премьера Эстонии за реакцию на полет МиГ-31.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше